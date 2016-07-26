續賣資產撲水 恒大汽車回A撻Q

財│困│危│機

恒大系財困問題持續，恒大汽車(708)昨指終止在上海證券交易所科創板上市計劃。該股去年9月啟動回A計劃，擬發行不多於15.55億股A股，每股發行價不低於25元，料籌約389億元。

日前指鑑於流動性問題，「恒大．養生谷」及新能源汽車生活空間配套有延遲支付供應商及工程款項，令部分項目停工，復工未有重大進展，將續接觸潛在戰略投資者，以引入新投資者，並積極商討出售部分養生谷項目和海外資產，以補充營運資金，倘未能引入新投資者，將進一步缺乏資金從而將影響日常運作，支付員工工資及影響新能源汽車發展等。該股去年9月向包括騰訊控股(700)及滴滴出行等配股籌約40億元，今年1月再發行新股集資260億元。

恒大汽車上周五報2.23元，跌23.4%。



中海油擬發A股籌350億人幣

另一邊廂，中海油(883)實現回A之路，擬發行人民幣股份於上海證券交易所主板上市，擬發行不超過26億股，佔股本約5.82%，及經擴大股本約5.5%。中海油指，是次僅涉及發行新股，不涉及現有股東出售股份，並在中國證監會批准後進行，集資約350億元人民幣將投資於發展主營業務，包括圭亞那Payara油田開發項目，涉約95億元人民幣，流花11-1/4-1油田二次開發項目，涉65億元人民幣等。

董事會認為，人民幣股份發行將維持國際發展戰略同時，能通過股本融資進入內地資本市場，改善其資本結構及拓寬籌資渠道等。中海油上周五收報8.07元，升0.5%。



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