罷飲餘波｜一則慰問通告 維他奶市值失百億

維他奶(345)上周五收市後發盈警，預料截至今年9月底半年將介乎虧損5,000萬元，至溢利6,000萬元，而去年同期賺6.71億元。受消息拖累維他奶今日低見18.6元，大挫13.3%，為近3年半低，收市報19.28元，走低10.1%或2.17元，成交額4.1億元。

該集團指，上季主要受累需求大跌，但同時透露7月2日一份包含不恰當內容，而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致內地消費者對其構成負面影響，以致在整個7月內，內地不同銷售渠道均發生產品下架情況。儘管產品逐漸在部分渠道開始重新上架，但預計在夏天旺季的銷售損失將對集團截至9月底止6個月的收入和盈利產生重大影響。

今年「七一」一名男子傷警後自殺身亡，翌日維他奶傳出一份內部通告，稱逝世者為集團員工，並向其家人「致以最深切的慰問」。事件觸發內地發起「罷飲」，維他奶股價在7月5日單日大瀉11.7%，至今累跌34.4%，市值累計蒸發108億元，至目前的205.8億元。