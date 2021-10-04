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美國專家稱新冠口服藥難取代疫苗　醫藥股反彈　復星醫藥升逾一成
1 小時前
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COVID19默沙東BioNTech復星醫藥康希諾中國生物製藥
美國專家稱新冠口服藥難取代疫苗　醫藥股反彈　復星醫藥升逾一成
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美國專家稱新冠口服藥難取代疫苗。（資料圖片）

美國專家指美國藥廠默沙東治療COVID19新藥，無法取代疫苗，但坦言該藥在未來前景廣闊，成功令一眾新冠醫藥股反彈。有分析師稱，新冠疫苗的全球產能過剩問題，或許是令疫苗股早前大跌的原因之一。

BioNTech：明年中或需要新疫苗配方

然而，BioNTech創始人兼行政總裁Ugur Sahin表示，隨著新冠病毒新變種出現，至明年年中，新冠疫苗有機會需要新的配方，以防止病毒發生變異。他預計，今年人們暫時不需要一種不同的疫苗，但明年卻存有變數。

言論一出，在大中華區獨家代理BioNTech新冠疫苗的復星醫藥 （2196） 股價，今早曾挫逾兩成，低見31.6元，現回升14.04%，報36.95元。另外，康希諾（6185）升7.55%，報228元。惟中國生物製藥（1177）挫3.1%，報5.94元。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/美國專家稱新冠口服藥難取代疫苗　醫藥股反彈　復星醫藥升逾一成-287403
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