美國或重新豁免部分中國貨關稅 涉工業用零件、醫療用品及紡織品等

距離中美兩國簽訂首階段貿易協議期限尚餘不足3個月，兩國開始就協議內容作審視。美國貿易代表辦公室（USTR）擬重新豁免549類中國進口貨品的關稅，並就此諮詢公眾意見。

根據聯邦公告，USTR表示，擬重新豁免部分貨品關稅，當中涉及工業用零件、恒溫器、醫療用品、單車及紡織品等。公眾可於10月12日至12月1日期間向當局提交意見。

USTR：華府的優先事項是重新調整中美貿易關係

USTR指，將會逐個個案評估恢復關稅豁免的可能性，強調華府的優先事項，是要重新調整中美貿易關係，並以美國工人及企業利益為先。

而美國貿易代表戴琪日前指，中國未有完全履行中美兩國首階段貿易協議，美國政府將會研究採取新措施保障自身的經濟利益。

美國前總統特朗普政府向部分中國貨品徵收關稅，之後再向中國部分貨品豁免關稅，相關措施大部分在去年底屆滿。