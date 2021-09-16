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美國或重新豁免部分中國貨關稅　涉工業用零件、醫療用品及紡織品等
30 分前
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中美關係首階段貿易協議中國貨關稅美國貿易代表辦公室工業用零件
美國或重新豁免部分中國貨關稅　涉工業用零件、醫療用品及紡織品等
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美國或重新豁免部分中國貨關稅。（資料圖片）

距離中美兩國簽訂首階段貿易協議期限尚餘不足3個月，兩國開始就協議內容作審視。美國貿易代表辦公室（USTR）擬重新豁免549類中國進口貨品的關稅，並就此諮詢公眾意見。

根據聯邦公告，USTR表示，擬重新豁免部分貨品關稅，當中涉及工業用零件、恒溫器、醫療用品、單車及紡織品等。公眾可於10月12日至12月1日期間向當局提交意見。

USTR：華府的優先事項是重新調整中美貿易關係

USTR指，將會逐個個案評估恢復關稅豁免的可能性，強調華府的優先事項，是要重新調整中美貿易關係，並以美國工人及企業利益為先。

而美國貿易代表戴琪日前指，中國未有完全履行中美兩國首階段貿易協議，美國政府將會研究採取新措施保障自身的經濟利益。

美國前總統特朗普政府向部分中國貨品徵收關稅，之後再向中國部分貨品豁免關稅，相關措施大部分在去年底屆滿。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/美國或重新豁免部分中國貨關稅　涉工業用零件、醫療用品及紡織品等-287560
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