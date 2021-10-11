美團違《反壟斷法》被罰34億元人民幣少於預期 股價高開逾半成

內地市場監管總局對美團（3690）在網絡餐飲外賣平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，作出行政處罰，罰款34.42億元人民幣，佔其去年內地銷售額3%。但其實際罰款仍少於市場預期的78億元人民幣。

截至上午10時50分，美團報274.2元，升7.11%，成交額達61.93億元。

市監總局 ：全額退還獨家合作保證金12.89億元人幣

市監總局指，根據《反壟斷法》綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，同時亦需全額退還，獨家合作保證金12.89億元人民幣。

市監總局向美團發出《行政指導書》，要求圍繞完善平台佣金收費機制、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續3年向市監總局提交自查合規報告，確保整改到位，實現規範創新健康持續發展。

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