美聯儲局或研收水 港股觀望氣氛濃

窄│幅│爭│持

恒生指數上周五反彈103點，終止7連跌，惟總結全周計，恒指仍下滑75點，收報28,842點，連跌兩周累挫282點，市場觀望氣氛濃厚。市場人士指，港股整體仍處於偏弱走勢，未能跟上內地A股回好行情。加上美國聯儲局本周議息難有驚喜，在市況未明前，要注意短線追高風險。

技術上，恒指上周兩度下試半年累積最大型成交量密集區底部都出現回升，連日來一直守穩50天線(28,737點)，惟反彈至10天線(28,969點)水平即受阻回落，料港股維持窄幅爭持格局。

市場預期聯儲局將維持利率0厘至0.25厘不變，摩根士丹利料當局將討論「收水」，即調整資產回購計劃規模，而點陣圖顯示，委員對2023年加息存在分歧。



料A股升浪尚未完

內地股市方面，上周滬指跌0.06%，報收3,589點，連跌兩星期，惟技術走勢正面，料A股升浪尚未完結。創業板指數表現搶眼，上周累計漲1.72%。國盛證券認為，隨中期業績預告陸續披露，市場已開始展開演繹業績行情。在有效突破前，但仍要控制好總體倉位，只適宜低吸，重點布局有望延續高增長或超預期板塊，如能源車、國防軍工、科技等。