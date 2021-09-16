羚邦集團與數字收藏品平台VeVe合作 推小王子NFT收藏品

羚邦集團（2230）宣布與最大的數字收藏品平台之一VeVe合作，今年第四季向全球小王子粉絲推出首發NFT數字收藏品虛擬2D/3D雕像體驗（大中華區除外）。

透過VeVe應用程序平台，個人及粉絲將能夠購買VeVe應用內貨幣，以購買多種官方小王子NFT，或與其他VeVe二級市場的收藏者買賣及交易小王子收藏品。個人及粉絲亦能夠透過應用程序中全面客製化的虛擬展廳，展示其辛苦賺取的小王子數字收藏品，同時可以在網絡上訪問、點讚並評論其他收藏者的展廳。

涉足數字收藏品領域 有助擴大品牌授權業務範圍

董事會認為，有關NFT數字收藏品對小王子粉絲和收藏者而言將會是一次全新、有趣且引人入勝的體驗。這也是羚邦的第一筆NFT授權交易，為集團打開了數字世界的廣闊空間。涉足數字收藏品領域亦有助於擴大品牌授權業務的範圍，符合集團的五年策略計劃。

NFT即非同質化代幣，為一種數字資產或獨特代幣，NFT因其不可替代的獨特性而產生價值。擁有NFT如同以數碼方式，擁有一件藝術品或可收藏古玩。近年來，NFT已經發展至涵蓋數字藝術、音樂及視頻遊戲等項目。而目前，VeVe已出售超過130萬件NFT數字收藏品。