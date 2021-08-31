義工活動｜滙豐啟動「築夢同行」義工計劃

為慶祝滙豐銀行慈善基金成立40周年，滙豐於今年2月宣布捐出1.4億元，支持10個項目；其中「築夢同行」義工計劃與義務工作發展局合作，舉行啟動禮暨同樂日。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建出席活動時指，是次合作可讓一眾滙豐義工分享長者的寶貴人生經驗、為患有罕見疾病的兒童打氣，與他們一起實現夢想。而滙豐義工隊自1993年成立以來，累計服務時數超過100萬小時，同事在工餘時間幫助有需要人士、與年輕人一起發揮潛能，以及參與保育活動。

至於「築夢同行」義工計劃為期18個月，分為三個階段，旨在為長者及患有罕見病兒童實現夢想，透過義工與受惠者相處，提升彼此的身心健康，發揮助人自助的精神，為社區注入更多正能量。

廖宜建聯同滙豐香港區署理行政總裁林慧虹帶領30多名滙豐義工，與首批參與計劃的長者及照顧者在饒宗頤文化館渡過周末，該批長者介乎68至96歲，部分患有長期病患或行動不便，他們的夢想包括到外地旅遊、學唱歌、補拍婚紗照片、修補家居等，其中一名長者更希望在滙豐總行大廈舉辦個人畫展！