習近平放話翌日註冊 北交所火速成立

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國家主席習近平上周四宣布將設立北京證券交易所後，據內地媒體報道，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為上周五(9月3日)，股東為全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，法定代表人為徐明，註冊資本10億元人民幣。

報道指，北交所經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務。組成人員方面，徐明擔任董事長，隋強任副董事長及經理。陳永民、張梅、周貴華、賈文勤、王宗成、王麗、李永春及李繼尊等為董事；黨小卉、尹舒、王雲龍三人任監事。另外，徐明還在全國中小企業股份轉讓系統任職，職務為黨委書記、董事長。

另外，當局就北交所有關於上市規則、交易規則及會員管理規則向社會公開徵求意見，並在本月22日截止。當中指出，在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司，可以申請到北交所上市；另外會實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率等。



券商股料受惠

中金指成立北交所將與滬深交易所、區域股權市場實現錯位發展及互聯互通，推進內地資本市場發展，料目前精選層掛牌企業，及未來由基礎層及創新層升級至北交所，有望明顯改善融資。景順中國A股高級投資組合經理劉徽稱，證券商將受益最大，北交所將提高新三板交易流動性，鼓勵更多中小企業上市，利經紀及新股上市業務。