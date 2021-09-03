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習近平放話翌日註冊 北交所火速成立
2 小時前
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習近平北京證券交易所全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司徐明公開徵求意見中金景順劉徽北交所
習近平放話翌日註冊 北交所火速成立
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北交所股東為全國中小企業股份轉讓系統。(互聯網)

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國家主席習近平上周四宣布將設立北京證券交易所後，據內地媒體報道，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為上周五(9月3日)，股東為全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司，法定代表人為徐明，註冊資本10億元人民幣。

報道指，北交所經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易以及證券市場管理服務等業務。組成人員方面，徐明擔任董事長，隋強任副董事長及經理。陳永民、張梅、周貴華、賈文勤、王宗成、王麗、李永春及李繼尊等為董事；黨小卉、尹舒、王雲龍三人任監事。另外，徐明還在全國中小企業股份轉讓系統任職，職務為黨委書記、董事長。

另外，當局就北交所有關於上市規則、交易規則及會員管理規則向社會公開徵求意見，並在本月22日截止。當中指出，在全國股轉系統連續掛牌滿12個月的創新層掛牌公司，可以申請到北交所上市；另外會實行30%的價格漲跌幅限制，給予市場充分的價格博弈空間，保障價格發現效率等。


券商股料受惠
中金指成立北交所將與滬深交易所、區域股權市場實現錯位發展及互聯互通，推進內地資本市場發展，料目前精選層掛牌企業，及未來由基礎層及創新層升級至北交所，有望明顯改善融資。景順中國A股高級投資組合經理劉徽稱，證券商將受益最大，北交所將提高新三板交易流動性，鼓勵更多中小企業上市，利經紀及新股上市業務。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/習近平放話翌日註冊-北交所火速成立-283425
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