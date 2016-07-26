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聚焦晶片短缺影響 小米料多賺逾七成
3 小時前
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小米集團業績智能手機出貨晶片短缺新冠肺炎滙豐環球研究瑞信正榮地產正榮服務
聚焦晶片短缺影響 小米料多賺逾七成
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分析指恐晶片短缺問題及新冠肺炎疫情反覆，或影響今季手機出貨量。 (資料圖片)

業│績│預│測

小米集團(1810)將於周三公布業績，分析料今年上半年純利介乎115.8億至154.1億元(人民幣，下同)(約140億至186.7億港元)，按年升74%至131%；非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎103.18億至124.97億元，多賺81.8%至120%，主要受惠智能手機出貨強勁帶動。

小米第二季營業額料升53%至90%，至介乎820億元至1,017億元；經調整淨利潤料介乎50億至61億元，多賺48%至81%。另料手機出貨量按年增88%，至約5,300萬部，不過，分析指恐晶片短缺問題及新冠肺炎疫情反覆，或影響今季手機出貨量回落至4,600萬部，全年預測調升至2億部。

滙豐環球研究料小米上半年非國際財務報告準則經調整淨利潤112.79億元，升99%，其小米Mi 11 Ultra智能手機於內地市場跑贏競爭對手，並於「六一八消費節」成為銷量最多的安卓平台手機，但同時大規模宣傳活動，相信智能手機毛利率短期受壓，第二季將見11%，按季減1.9個百分點。至於上季非國際財務報告準則經調整淨利潤料升54%，至52.1億元 ，收入增59%。

瑞信料小米上半年收入多61.4%，至1,666.6億元，非國際財務報告準則經調整淨利潤119.54億元，漲1.1倍；至於第二季收入揚68%，毛利率料達17.2%，受惠於更佳產品組合。


正榮地產半年純利14億
正榮地產(6158)上半年純利11.66億元(約14.1億港元)，增33%，核心盈利漲31%，至12億元。不派中期息。合約銷售額共822.9億元，多47%，佔全年目標約54.9%。截至今年6月底，淨債務與權益比率為57.2%，短期債務與總債務比例為28.5%，現金對短期債務比率為219%，並指「三條紅線」全面達標可期。另外，正榮服務(6958)中期賺1億元，升近七成，不派息。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/聚焦晶片短缺影響-小米料多賺逾七成-281444
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