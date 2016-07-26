聚焦晶片短缺影響 小米料多賺逾七成

業│績│預│測

小米集團(1810)將於周三公布業績，分析料今年上半年純利介乎115.8億至154.1億元(人民幣，下同)(約140億至186.7億港元)，按年升74%至131%；非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎103.18億至124.97億元，多賺81.8%至120%，主要受惠智能手機出貨強勁帶動。

小米第二季營業額料升53%至90%，至介乎820億元至1,017億元；經調整淨利潤料介乎50億至61億元，多賺48%至81%。另料手機出貨量按年增88%，至約5,300萬部，不過，分析指恐晶片短缺問題及新冠肺炎疫情反覆，或影響今季手機出貨量回落至4,600萬部，全年預測調升至2億部。

滙豐環球研究料小米上半年非國際財務報告準則經調整淨利潤112.79億元，升99%，其小米Mi 11 Ultra智能手機於內地市場跑贏競爭對手，並於「六一八消費節」成為銷量最多的安卓平台手機，但同時大規模宣傳活動，相信智能手機毛利率短期受壓，第二季將見11%，按季減1.9個百分點。至於上季非國際財務報告準則經調整淨利潤料升54%，至52.1億元 ，收入增59%。

瑞信料小米上半年收入多61.4%，至1,666.6億元，非國際財務報告準則經調整淨利潤119.54億元，漲1.1倍；至於第二季收入揚68%，毛利率料達17.2%，受惠於更佳產品組合。



正榮地產半年純利14億

正榮地產(6158)上半年純利11.66億元(約14.1億港元)，增33%，核心盈利漲31%，至12億元。不派中期息。合約銷售額共822.9億元，多47%，佔全年目標約54.9%。截至今年6月底，淨債務與權益比率為57.2%，短期債務與總債務比例為28.5%，現金對短期債務比率為219%，並指「三條紅線」全面達標可期。另外，正榮服務(6958)中期賺1億元，升近七成，不派息。