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聚焦網遊監管影響 騰訊恐連倒退三季
1 小時前
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六中全會騰訊控股季績雙十一阿里巴巴科技股大行純利網絡遊戲監管廣告收入野村瑞信摩根士丹利
聚焦網遊監管影響 騰訊恐連倒退三季
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騰訊本周三公布第三季季績。(資料圖片)

周│三│放│榜

中共今日起一連4日召開六中全會，市場關注網絡監管會否重提之餘，周三騰訊控股(700)將公布第三季季績，同時周四「雙十一」亦令市場關注阿里巴巴(9988)表現，意味本周股市焦點或再落在科技股身上。而綜合大行預測，騰訊上季純利或再錄按季倒退，即連續3季按季收縮。

目前大市對騰訊上季純利的預期介乎239億元至386.89億元人民幣，最牛為中金，最淡為花旗，惟即使騰訊上季賺額達市場預期上限，按年亦只有約0.4%升幅，按季更倒退9.2%，連續3季倒退；倘只有預期下限，按年及按季減幅更達44%及38%。

網絡遊戲收入方面，大行的預測介乎433.61億元至458.21億元人民幣，即最牛按年則多10.6%，增幅為連續4季收縮。

大行普遍關注騰訊上季廣告收入。野村指該股上季廣告或急速放緩，估計業績會較市場預期遜色；瑞信認為網上廣告收入增長會放緩至9%，主要受累內地監管；摩根士丹利則料網上廣告收入有12%增長。

聚焦網遊監管影響 騰訊恐連倒退三季

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/聚焦網遊監管影響-騰訊恐連倒退三季-291986
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