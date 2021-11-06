聚焦網遊監管影響 騰訊恐連倒退三季

周│三│放│榜

中共今日起一連4日召開六中全會，市場關注網絡監管會否重提之餘，周三騰訊控股(700)將公布第三季季績，同時周四「雙十一」亦令市場關注阿里巴巴(9988)表現，意味本周股市焦點或再落在科技股身上。而綜合大行預測，騰訊上季純利或再錄按季倒退，即連續3季按季收縮。

目前大市對騰訊上季純利的預期介乎239億元至386.89億元人民幣，最牛為中金，最淡為花旗，惟即使騰訊上季賺額達市場預期上限，按年亦只有約0.4%升幅，按季更倒退9.2%，連續3季倒退；倘只有預期下限，按年及按季減幅更達44%及38%。

網絡遊戲收入方面，大行的預測介乎433.61億元至458.21億元人民幣，即最牛按年則多10.6%，增幅為連續4季收縮。

大行普遍關注騰訊上季廣告收入。野村指該股上季廣告或急速放緩，估計業績會較市場預期遜色；瑞信認為網上廣告收入增長會放緩至9%，主要受累內地監管；摩根士丹利則料網上廣告收入有12%增長。

聚焦網遊監管影響 騰訊恐連倒退三季