聚焦議息 六中全會 港股本月或拉鋸

大│市│前│瞻

恒生指數在被指為「傳統股災月」的十月以走高3.3%或802點埋單，收報25,377點。踏入11月，市場主要聚焦美國聯儲局本周的議息結果，以及內地下周召開的六中全會，前者料續「收水」，後者憧憬推穩經濟措施，或令市場好淡拉鋸。

美股三大指數上周五再破頂，港股美國預託證券(ADR)則續走軟，綜合主要ADR表現，相當於恒指今日低開154點。

按統計，11月向來是牛皮市居多，恒指在過去10年的11月升跌比例只參半，更有7年的11月全月變幅介乎0.04%至3.3%的低水平，牛皮比例高。按輪證發行商數據，牛證街貨比例遠高熊證，前者佔59%，收回重倉區在較貼價的25,100點水平；後者佔42%，收回重倉區在26,000點。

滙豐料恒指有好表現

滙豐早前發報告指，本月8日至11日召開的六中全會，其內容較聯儲局減少買債的消息更關鍵，在有力政策配合下，預測明年內地經濟增長反彈至5.6%。該行又指，歷年港股在第六及第七次會議之間，均有好表現，而目前恒指市盈率(PE)雖已回升至12倍，但仍低於過去5年平均的12.4倍，估值仍吸引，看好低PE高增長的H股，主要集中內房、內銀、工業及醫療股。

中信籲部署低估值A股

A股方面，上證綜合指數上月走低0.6%，至3,547點。中信證券報告指，本月A股將開啟中期藍籌回歸行情，即預期低殘板塊或會明確反彈，建議增持股價低殘的低估值股，以布局中期藍籌回歸。

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