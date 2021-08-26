職場專訪｜從銀行轉戰保險業 帶領各年齡層團隊成員創佳績

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澳洲畢業回流入職大型銀行 意外發現自己的銷售潛能

Grace在澳洲新南威爾斯大學主修金融系，回港後本可跟隨母親的步伐，投身保險業，然而，Grace卻選擇在本地一間大型銀行開展她的職場生涯：「不是沒有想過從事保險，只是當下不想與母親共事，或許年輕人就是多少會有點反叛心理，哈哈。」獨自外蕩，Grace坦言銀行工作繁瑣，只有一星期時間熟習各個工作流程，每日既要處理客戶的服務需求，又要「跑數」，向客戶推廣儲蓄投資產品，壓力雖大，但Grace仍然交出亮麗成績表，短短一年經已獲發季度花紅：「我也沒想過自己在銷售方面原來頗有潛質。做出成績後，我不禁想，其實留在銀行的發揮空間有限，畢竟銀行工作有很多程序規範，工時長、薪酬水平不高，難以在此找到成功感，若要善用自己這份銷售潛能，似乎保險業會是更好的出路。」

決意投身保險勤奮打好根基 難忘母親教導「贏在細節」

發現自己的優勢後，Grace 決意轉行投身保險，盡展所長。起初入行，Grace坦言不敢鬆懈，因為這一行必須靠自己勤奮打好基礎才能緊握機會：「初入行需要時間適應，始終保險與銀行的工作環境截然不同，銀行工作時間有規律，保險自由彈性，但最講求自律。除了工作模式外，我還要面對建立客戶群的困難，以往銀行接待的都是陌生客，而保險則講求人際網絡，然而在澳洲完成大學學位只需要3年時間，回港後，我的舊同學或朋友仍未畢業，變相難以透過同輩建立口碑。但我從來沒有放棄的念頭，因為我深信——機會是留給有準備的人。於是，我熟讀所有產品資料，小至每一條條款及細則，大至與客戶溝通的語調，都要一字不漏、背誦如流。」



除了自己基本功紮實，Grace從「嚴師」母親身上學習到「贏在細節」的重要性：「每次媽媽與我外出接見客戶，她都會做好一切準備，除了熟讀客戶資料、為他們挑選合適的產品外，客戶有機會問及的問題、關心的事項，她都能夠一一解答。相比起以往我在銀行『見招拆招』，媽媽的細心、耐心、以心為心，的確是贏得客戶信任的關鍵。」

連續6年獲得MDRT 管理老中青成員心得在於因材施教

經過「嚴母」的教導，加上過往在銀行高壓工作下培養出的高情商及主動自學精神，Grace開始嘗試將客戶群的重心延伸至長輩身上，透過摸索與長輩溝通的技巧、細心觀察他們的需要，再以自身專業的金融知識推薦適合他們的理財產品。7年的努力，令Grace連續6年濟身「百萬圓桌（MDRT）」，並且建立了自己的團隊。Grace目前的團隊成員涵蓋老中青不同年齡層，由應屆畢業生到中年人士都有，部份人轉行前更是銀行家及企業家。問到要帶領比自己工作經驗及人生閱歷豐富的成員，年紀輕輕的Grace可有甚麼獨門心得，Grace笑言自己的管理哲學頗為「佛系」：「公司素有完善的培訓制度及明確的宣傳計劃，打好根基後，要成功『開單』不是問題，問題就在於你想在保險業擔當怎樣的一個角色，有沒有為自己訂立事業目標。」



Grace希望每一位成員都可以與自己相處得舒服，互相確立信任的基礎，比起「上司」，她更希望成為他們的「老師」，因材施教，發掘出他們自身的優勢去實現目標。Grace續以團隊中2位應屆畢業生為例：「作為職場新人，我明白他們在建立客戶群上有一定難度。其中1位應屆畢業生挺有長輩緣，我就建議他可以由此入手，了解身邊長輩對於理財或退休生活上的需要，再向他們推薦合適的理財產品；另1位應屆畢業生學習能力相對較弱，於是我借用當年媽媽教導我的方式去指導他，而他又經常擔任朋友聚會的策劃人，正是一個好機會，如每次聚會向5位朋友約見下次面談，即便不成功，也是一個寶貴的練習機會。」

未來將繼續擴大團隊 入行前要了解清楚需要承受的風險

Grace指未來會繼續將事業發展重心放於擴大團隊之上，目標是在5年內增加成員人數至4倍，成為區域總監。至於有志投身的人，Grace強調不應該只把眼光放在保險業的「風光」上：「從事保險自己就是老闆，可以彈性上班、多勞多得，表面風光但每個行業背後都有其風險，入行前應先問自己3個問題：『保險業壞的方面能否承受得到？』、『是否具備成為老闆的性格及思維，適合管理這盤生意？』、『願意摒棄自己過往的工作模式，以開放的態度接受新挑戰？』若你經已做好準備，隨時歡迎你加入我的團隊，與我一起在保險界闖一番事業。」