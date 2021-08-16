股價急挫｜恒大董事長突換人 由許家印變趙長龍

據內地媒體引述工商資料報道指，中國恒大集團(3333)旗下恒大地產的工商登記在今日出現變更，恒大董事長由許家印變更為趙長龍，總經理、法人也由柯鵬變為趙長龍，柯鵬仍為恒大總裁。恒大發言人回覆傳媒指，相關變更未涉及具體管理架構及股權變化。

恒大在2016年提出借殼深深房回A股，據指2017年11月恒大更改商業登記，董事長由趙長龍變為許家印。不過深深房重組逾4年最終在去年底終止。

趙長龍原為恒大物業(6666)董事長，上月已調任為副董事長兼總經理；由甄立濤接任董事長一職。

恒大今日全日向下走，收市報5.29元，跌0.24元或4.3%，成交額2.2億元。恒大物業瀉8.7%或0.61元，收報6.42元，成交3億元；恒騰網絡(136)收報4.15元，挫4.2%或0.18元，成交1.2億元；恒大汽車(708)報12.62元，跌5.1%或0.68元，成交1.1億元。