股東手影｜甘比沽恒大631萬股

聯交所股權披露，華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)及大股東劉鑾雄於上周四(8月26日)沽出631.2萬股中國恒大集團(3333)，每股平均價4.4774元，涉資2,826萬元，持股量由約11.93億股，減至約11.87億股，股權由9.01%，降至8.96%。以恒大今日收市價4.36元，市值約51.7億元。

陳凱韻指，華置、劉鑾雄及其本人持續投資不同板塊的股票及債券，並會定期及因應市況轉變調整投資策略。秉持的投資原則，是保持充足現金流，以及在能夠承受風險情況下才會進行投資。她說，是次調整手上恒大股份，只是眾多投資活動之一，並按監管條例公開披露。

她強調，她本人、華置及劉鑾雄的現金流，均未有受到恒大的投資影響，所持有的整體投資組合十分穩健，因此並無套現壓力。

至於根據媒體報道，國家已表示恒大並非資不抵債，只要該集團成功出售資產，相信解決流動性問題指日可待。作為恒大股東，將續支持其發展，並探索各種可能互利共赢機會。

根據資料顯示，華置於2017年4月至7月19日期內首次披露，在公開市場共斥約81億元買入恒大約6.55億股股份，相當恒大於當年6月底發行股本約5%。另外，再於同年8月29日指，華置持股已增至約7.66億股，連同陳凱韻個人持有的3,500萬股或涉0.27%股權，共持約8.01億股或6.1%。

至於華置早前公布中期業績時披露，恒大股價期內跌32.1%，錄未變現虧損41.11億元，截至6月底止持有恒大市值87.03億元或8.6億股，佔資產總額26.6%，及持有7隻恒大債券共錄未變現虧損1.03億元，利息收入3,960萬元。