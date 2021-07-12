股東手影｜股神愛將沽比亞迪 套現16億

名人沽貨套現。據港交所(388)股權披露顯示，有「股神巴菲特愛徒」之稱的李祿，旗下喜馬拉雅資本上周四在場內減持714.4萬股比亞迪(1211)H股，每股平均價約227.6229元，套現約16.26億元。減持後，喜馬拉雅資本持有比亞迪H股股權由7.03%，降至6.35%。

比亞迪今日收市報234.2元，升0.5%或1.2元，成交17.2億元。該股今年以來持續造好暫累漲15.3%，該股更一度高見278.4元新高，今年6月7日正式「染藍」成為藍籌股，至今則累升23.5%。

花旗發表報告預期比亞迪本月至8月新能源汽車出貨量將達到5萬及6萬輛，今年餘下時間持續錄增長，將今年至2023年新能源汽車銷量預測提升至53.7萬、74.7萬及100萬輛。考慮到成本上升，花旗將今年比亞迪電動車及乘用車整體毛利率預測降至13%，明年料恢復至14%至16%，同時將今年盈利預測降至41億元人民幣。維持評級「買入」，目標價由287元，升至327元，即較現水平仍有近四成升幅。