股東泵水80億 富力賣產救急

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內房續受債務危機問題困擾。同受財困陰霾影響的富力地產(2777)急撲水應急。昨指獲大股東兼董事長李思廉及聯席董事長兼行政總裁張力提供80億元股東資金，另將繼續尋求出售資產以獲得資金來源。

富力指最快今日先獲得24億元，並指除非出現不可預見情況，即使沒有計及任何進一步外部融資或由集團非持續性業務如資產出售帶來之現金流，預期將有足夠資金應付短期到期的債務。收到股東資金、預留利息及其他財務費用後，將考慮回購長年期票據，因基於現行市價、可節省的利息及到期情況，此乃符合經濟利益。

碧桂園服務(6098)將斥資不超過100億元人民幣(約122億港元)，向李思廉及張力持有的富力物業收購從事物業管理服務的富良環球全部股權。富力物業曾傳在港上市籌約55億元。富力債務問題嚴重，三條紅線全不達標，截至6月底計息負債仍有逾1,433億元人民幣，總負債逾3,300億元人民幣。

中國恒大集團(3333)債務問題延續，據英國《金融時報》引述兩名恒大高層指，集團業務或被地方政府和大型國有開發商按地區接管，這將是最後手段。該高層稱銀行需延長其貸款期，倘停止雙方合作，集團將立即倒閉。評級機構標準普爾指，恒大處違約邊緣，倘發生違約將令內地房地產市場帶來壓力，拖累其他開發商、供應商、承包商及銀行等。但標普稱中央不會直接向恒大提供幫助，除非出現更深影響令多家主要發展商倒閉才被逼介入。

新力曾插九成 觸及調節機制

新力控股(2103)出現斬倉式下跌，昨曾高見4.02元，午後突直插並多度觸發「市場波動調節機制」而進入5分鐘冷靜期，冷靜後仍大瀉，最低見0.37元，高位插90.8%後停牌，停牌前報0.5元，仍瀉87%。該股在江西扎根，而江西省擬整治房地產開發、房屋買賣等，另評級機構惠譽早前將其評級展望由「穩定」降至「負面」等影響。

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