股王放榜｜騰訊上季多賺3% 勝預期

騰訊控股(700)截至今年9月底止第三季純利395.1億元(人民幣，下同)(約488億港元)，按年增2.5%，勝預期，按季則跌7.2%，非國際財務報告準則計則賺317.5億元，按年倒退1.7%，符預期，按季亦減6.7%。期內營業額1,423.7億元，升13.5%，毛利627.4億元，揚11%，每股盈利4.143元。

至於9個月賺1,298.6億元，漲29%，毛利多15.7%，營業額升19.4%，至4,159.3億元。非國際財務報告準則賺989億元，飆升逾一成。

該股指，在本土遊戲市場，通過行業領先全面合規措施，顯著減少未成年人遊戲時長及消費，營造更健康遊戲環境。積極投資於重點戰略領域及前沿科技，並作出新的承諾投入共同富裕項目。展望未來，冀致力為用戶提供卓越體驗，助力企業實現數字化運營，以及為整體社會作出貢獻。

今年9月，未成年人在其本土市場遊戲時長的佔比為0.7%，去年同期為6.4%，顯著下降5.7個百分點，未成年人佔其本土市場遊戲流水的佔比為1.1%，去年同期為4.8%。打擊未成年人冒用成年人帳號問題，例如升級巡航系統以識別冒用帳號。

至於上季增值服務收入升8%，至752億元，受《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入按年增5%至336億元；國際市場遊戲收入漲20%，至113億元，或按固定匯率計算多28%，由於《Valorant》及《部落衝突》等遊戲表現強勁。而社交網絡收入增長7%，至303億元；網絡廣告收入揚5.4%，至225億元。金融科技及企業服務業務收入飆三成，至796億元。

騰訊今日收市報483.6港元，揚4.2%或19.6港元，成交146億港元。