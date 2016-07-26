芯片短缺 本月難樂觀 內地8月車市史上最差

不│容│樂│觀

受芯片短缺及基數等因素影響，中國乘聯會指，內地8月汽車零售銷售按月減3.3%，與歷年該月環比錄6%至10%增長比較，更是內地車市歷來最差8月，而按年比較則瀉14.7%。分析預期內地續受芯片及基數問題困擾，本月產銷仍不容樂觀。

乘聯會指，上月汽車零售銷售按年降14.7%至145.3萬輛，而2019年8月則減7%，增速明顯偏弱。新能源車零售銷量達24.9萬輛，按年飆167.5%，按月升12%。首8個月銷量達1,290萬輛，按年揚17.1%，但較1至7月增速放緩6個百分點，而新能源車零售涉147.9萬輛，按年爆升202.1%。該會指，首8月累計零售因高基數出現減速，目前合資車企和豪華車企管道庫存已處極低水平，車市促銷力度明顯回收，處於「供給決定需求」特殊時期，料本月整體產銷仍不容樂觀。

生產方面，近期芯片短缺影響生產節奏，上月汽車產量148.4萬輛，按年跌11.2%。1至8月累計1,255.5萬輛，按年增16.1%，但自主品牌傳統車企和新能源車企強化供應鏈優勢，有效化解芯片短缺壓力，產量錄得按月增長。



惠譽降銷售增長預測

評級機構惠譽發表報告指，內地汽車製造商龍頭在克服芯片短缺和原材料成本上升下，今年第二季能維持或令毛利率上升，但很多中外合資汽車製造商因產能利用率低，令純利潤率收窄至低於5%，甚至錄負數，預期全球芯片短缺將持續，又預計內地乘用車市場今季續疲弱，故將全年汽車銷售量預測由高單位數增長減至僅升約5%。

另外，長城汽車(2333)昨公布，上月銷量7.42萬輛，按年減約17%，產量跌16.9%，至7.31萬輛，新能源車銷售1.2萬輛。首8個月銷量及產量分別升39.3%及38.7%。至於吉利汽車(175)日前公布8月汽車銷量未見理想，按年及按月分別減22%及11%。比亞迪(1211)日前公布8月新能源車銷售錄倍升，花旗調高其目標價由410元，升三成至536元，評級「買入」，主要受新能源車需求強勁，料其市場份額續升，因相對其他公司並無芯片短缺問題等。車股昨普遍向下，長汽挫3.4%，報33元，吉利下滑3.1%，報27.75元，比亞迪昨收報269.6元，跌0.4%。

比特幣曾瀉19% 渣打明年看10萬美元

薩爾瓦多周二成為全球首個將比特幣(Bitcoin)定為法定貨幣的國家，總統布克爾(Nayib Bukele)據報先後買入共550個比特幣，由於太多下載程式造成網絡擠塞，暫停運作數小時，同時引發逾千人示威反對承認比特幣為法定貨幣，比特幣一度瀉近19%，至昨晚11時曾報45,837美元，挫2%，過去24小時最低報42,921美元。分析指因認為薩爾瓦多以比特幣成為法定貨幣的消息或可推高價格吸引投資者入市，惟現在出現事故而拋售，並引起骨牌效應。另外，Coinbase指，美國證交會(SEC)已揚言，如該公司續推進一項允許用戶通過借出虛擬貨幣資產賺取利息的計劃，將提起訴訟。

渣打虛擬貨幣研究團隊預測，比特幣明年初或倍升至10萬美元，長遠看好其價值或達17.5萬美元。而以太幣估值則為26,000至35,000美元。比特幣將成為未來無現金世界中全球免銀行帳戶的主要點對點支付方式。