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花樣年今復牌低開5成　2021年票據款項尚未償還、涉款16.1億元
3 小時前
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花樣年內房貸款違約流動資金
花樣年今復牌低開5成　2021年票據款項尚未償還、涉款16.1億元
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花樣年今復牌低開5成。（資料圖片）

花樣年（1777）今日起復牌，上午股價低開5成，見0.28元。截至上午11時10分，仍跌42%，報0.33元。該公司昨（9日）發通告指，公司並無支付於10月4日到期的2021年票據款項，未償還本金2.06億美元（約16.1億港元）。

花樣年表示，並未接獲任何票據持有人通知，要求即時還款，惟接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款。然而有鑑於面臨流動資金問題，集團不保證能夠滿足融資文件下的財務責任。集團將繼續推行措施緩解流動資金問題，並正與相關債權人積極磋商，以就重續或延長借款或其他安排達成協議。

花樣年繼續與其財務顧問華利安諾基（中國）及法律顧問盛德律師事務所合作，以管理其流動資金問題。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/花樣年今復牌低開5成　2021年票據款項尚未償還、涉款16-1億元-292394
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