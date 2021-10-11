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內房股花樣年境內債券遭降級　調整交易方式、擬出售資產
2021-10-11
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花樣年內房境內債券違債曾寶寶
內房股花樣年境內債券遭降級　調整交易方式、擬出售資產
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花樣年境內債券遭降級。（資料圖片）

正停牌的內房股花樣年 （1777） 美元債違約，引發國內外債券暴跌後，旗下花樣年集團（中國）再發公告指，將調整多隻境內債券交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行。花樣年同時稱，擬通過出售資產，以增強短期償債能力。

今起進行境內債券交易方式調整

根據《關於調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》及中國證券登記結算公司《關於調整公司債券結算業務有關事項的通知》，「18花樣年」、「19花樣年」、「19花樣02」、「20花樣01」、「20花樣02」自10月11日起進行交易方式調整。

中資評級機構中誠信國際指，花樣年未償還美元債事項將對公司信用質量產生很大負面影響，下調花樣年主體及相關債項信用等級由AA+降至A，評級展望仍為「負面」，並將上述債券列入可能降級的觀察名單。

擬售資產　增強短期償債能力

花樣年稱，已委任華利安（中國）有限公司為其財務顧問，盛德律師事務所為其法律顧問，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金，以及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案。

花樣年是由前中國國家副主席曾慶紅的侄女曾寶寶所創辦。上周五（8日），花樣年兩期境內公司債暴跌，其中2022年到期的「19花樣02」債價遭「腰斬」，暴瀉54.19%，並臨時停牌。至於今年12月到期的「18花樣年」，當天盤中亦一度跌逾兩成，隨即亦停牌。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/花樣年境內債券遭降級　調整交易方式、擬出售資產-288214
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