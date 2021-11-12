華為擬將智能電話設計授權第三方 以避開美國制裁

美國總統拜登於當地時間11日簽署《安全設備法案》，旨在阻止被判定為安全威脅的公司獲得新的電信設備牌照。《彭博》引述消息指，華為計劃將智能電話設計業務授權予第三方，以避開美國制裁。

報道指，華為目前正考慮將上述業務授權予國企中國郵電器材集團（China Postal and Telecommunications Appliances Co.，又稱 PTAC）旗下單位，冀透過後者買入被禁止購買的零件。華為拒絕置評《彭博》的查詢，PTAC和鼎橋也沒有相關回覆。

中國通用技術集團乃由中央直接控制

目前，PTAC已在其電子商務網站上，銷售華為的Nova手機，有了合作夥伴關係之後，它或將提供基於華為設計的自有品牌裝置。另一位知情人士表示，PTAC製造商鼎橋通信技術，還將以自己的品牌銷售一些採用華為設計的手機。由於談判仍在進行，合作夥伴關係可能會發生變化。

PTAC是中國通用技術集團控股有限責任公司旗下的單位，後者是由中央政府直接控制的主要機械製造商和進口商。鼎橋成立於2005年，資產來自西門子等公司，不過這間德國跨國公司在一封電子郵件中表示，它不再是該合資企業的股東。