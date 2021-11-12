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華為擬將智能電話設計授權第三方　以避開美國制裁
3 小時前
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美國總統拜登安全設備法案電信設備牌照華為智能電話設計制裁中國郵電器材集團PTAC
華為擬將智能電話設計授權第三方　以避開美國制裁
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華為擬將智能電話設計授權第三方，以避開美國制裁。（資料圖片）

美國總統拜登於當地時間11日簽署《安全設備法案》，旨在阻止被判定為安全威脅的公司獲得新的電信設備牌照。《彭博》引述消息指，華為計劃將智能電話設計業務授權予第三方，以避開美國制裁。

報道指，華為目前正考慮將上述業務授權予國企中國郵電器材集團（China Postal and Telecommunications Appliances Co.，又稱 PTAC）旗下單位，冀透過後者買入被禁止購買的零件。華為拒絕置評《彭博》的查詢，PTAC和鼎橋也沒有相關回覆。

中國通用技術集團乃由中央直接控制

目前，PTAC已在其電子商務網站上，銷售華為的Nova手機，有了合作夥伴關係之後，它或將提供基於華為設計的自有品牌裝置。另一位知情人士表示，PTAC製造商鼎橋通信技術，還將以自己的品牌銷售一些採用華為設計的手機。由於談判仍在進行，合作夥伴關係可能會發生變化。

PTAC是中國通用技術集團控股有限責任公司旗下的單位，後者是由中央政府直接控制的主要機械製造商和進口商。鼎橋成立於2005年，資產來自西門子等公司，不過這間德國跨國公司在一封電子郵件中表示，它不再是該合資企業的股東。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/華為擬將智能電話設計授權第三方　以避開美國制裁-293015
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