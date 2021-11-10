華爾街日報：內地考慮放寬房地產政策限制 助財困內房賣產

《華爾街日報》報道，內地監管機構擔心，金融風險因其對房地產借貸的打擊而蔓延，正在考慮放寬規則，讓陷入困境的內房出售資產，以避免出現違約並對更廣泛的經濟構成打擊。

報道引述消息指，內地央行正在考慮為資金緊張的房地產公司，開闢一條脫手項目的途徑，允許買家（可能是國有企業），在不讓項目相關債務影響自身負債率的情況下接管資產。

另外，人行亦考慮放寬監管內房債務的「三條紅線」。例如容許國企等收購其他內房的項目時，相關債務可以獲豁免，不計入買方的債務比率。因為不少國企現時不想收購資產，正是擔心收購會令債務明顯上升，甚至觸及「三條紅線」限制。

房地產貸款限制或長達四年

另外，內地證監會據報，亦考慮重新開始審批內房發行資產抵押證券套現，容許部分地產商在境內發行中期債券，方便償還境外美元債務等。

消息指，這一潛在舉措是對旨在控制房地產投機並減少經濟對地產行業依賴的更廣泛政策的調整，強調今次只是調整政策，而非改變限制內房債務方針，房地產貸款限制可能會實施長達四年。

財困內房股今早個發展，截至上午10時15分，花樣年 （1777） 跌4.23%，報0.34元；世茂 （813） 升4.19%，報10.94元；恒大 （3333） 升5.91%，報2.51元。

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