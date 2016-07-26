華置今早飆升超過3成後停牌 近日曾大手減持恒大

華人置華（127）及該公司執行董事兼行政總裁陳凱韻（人稱甘比），早前再度減持中國恒大（3333）2.41億股，股價今早一度升近四成，現升33.03%，報2.9元，成交額845萬元。隨後公司宣布停牌。

其後於11時10分再發出公告，指上午短暫停止買賣，以待刊發一份載有關於內幕消息及根據證券及期貨事務監察委員會刊發之《香港公司收購及合併守則》之公布。

兩周內甘比個人悉數沽清恒大

據聯交所資料顯示，甘比分別於本月20日、24日及27日申報，合共在場內減持約2.42億股恒大股份，當中以昨日（27日）規模最大，涉及約1.3億股。按申報，過去兩周內，甘比個人及華置累計拋售近2.42億股恒大股份，三個交易日合共套現約6.1億元，相當於每股平均價約2.53元。

其中甘比個人已悉數沽清持股，華置則仍持有約4.68%恒大股份，惟因低於披露水平，日後減持毋須再作申報。

高峰期個人及透過華置持有約9%

華置是在2017年開始密密買入恒大股份，其後甘比亦開始以個人名義掃貨，高峰期時個人及透過華置持有約9%恒大股權，其中約2.4%由個人持有，其餘約6.6%則由華置持有。