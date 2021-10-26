華能勁蝕43億 成本飆37% 煤價漲 兩電企季績見紅

轉│盈│為│虧

內地電煤價格大幅上升，拖累兩電企今年第三季業績轉盈為虧，華能國際電力(902)上季虧損34.9億元(人民幣，下同)(約43.1億港元)，華電國際電力(1071)則蝕17.7億元(21.8億港元)。

華能國電去年第三季則賺34億元，而上季營業額多16.8%，至498.8億元，而首三季則賺7.8億元，挫91.4%，營業額1,450億元，升19%，營業成本增36.5%，主要由於境內燃料價格上漲以及發電量上升帶來影響，並指煤價上漲對經營情況產生較大影響。

華電國際上季蝕17.7億元，去年同期賺13.6億元，營業額236.9億元，升2.6%，首9個月純利16.2億元，減57.5%，營業額780億元，增19.3%，受惠發電量增加，然而，營運成本飆38.3%，至753.4億元，因電煤價格上漲影響。其他收益約6.19億元，獲發電補貼增加。期內投資收益約50.21億元，漲11.5倍，因增資華電福新能源發展及處置華電寧夏靈武發電等。

中鋁上季多賺4.3倍

資源股業績造好，中國鋁業(2600)上季純利22.3億元，增4.3倍，營業額741.9億元，揚51.3%，首三季賺53.1億元，多10.3倍，營業額1,949億元，增46.4%。首9個月煤炭產量減35.2%，至540萬噸，原鋁產量升5.8%，至292萬噸。

另外，馬鞍山鋼鐵(323)第三季純利18.8億元，漲1.5倍，營業額升39%，至289.5億元，首三季賺65.2億元，飆3.2倍，營業額揚47.4%，至858.1億元，受惠鋼材毛利增加帶動。該股指內地鋼鐵行業運行總體良好，但7月以來鋼鐵企業 在「能耗雙控」及限電、限產相關政策壓力加大，將嚴格落實粗鋼產量壓減任務，按計劃以不高於去年粗鋼產量。

金風科技(2208)上季盈利11.6億元，增46.5%，營業額減11.1%，至156.4億元，首三季賺30.1億元，揚45.6%，營業額跌9.4%，至335.5億元。

冬季頂峰 大摩料煤價續升

摩根士丹利報告指，內地「電荒」及煤供應緊張屬人為控制結果，受雙控(對炭排放及對高能源耗用)及地方政府對煤礦安全檢查所引致。這與內地能源需求創過去十年新高契合，加劇了煤炭及能源供需關係緊張。除受雙控致高能耗行業需求放緩外，虛擬貨幣「挖礦」對能源消耗的影響，以基本情境估算，料內地明年能源政策措施將回復常態。明年首季料煤供應將紓緩。調查顯示自7月起，新批准煤炭年產能達2億至3.58億噸，料僅足以填補今年至今供應缺口，隨著冬季頂峰逼近，料煤價將續升至明年首季，大摩對內地煤炭業看法由「與大市持平」降至「審慎」。

需求放緩 花旗叫沽電力股

另外，花旗指，內地電力需求增長放緩，9月僅升6.8%，首9個月增幅約12.9%，因內地對能源消費設上限及高煤價阻礙燃煤發電，今季電力需求增長進一步放緩至5%以下。內地雖已上調市場基本電價，但不足抵銷燃煤電廠因機組煤炭成本激增；予華能及華電「沽售」評級。

華能勁蝕43億 成本飆37% 煤價漲 兩電企季績見紅