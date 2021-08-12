萬洲萬隆遭子炮轟 私吞巨款 輸利美國

萬洲國際(288)正上演的豪門父子情仇進入高潮！遭罷免職務的萬洲太子爺萬洪建周二深夜突以《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》為題發表文章炮轟父親，直指萬隆涉「違規關聯交易」，並由於政策偏重美國，令雙匯損失逾8億元人民幣、另從參與國企改制的鼎暉中私吞2億美元(約15.6億港元)，巨款至今仍未申報納稅等。



股價瀉11% 市值失112億

由於指控嚴重，萬洲股價昨應聲大挫11.3%，至5.95元，市值單日蒸發112億元。

萬洪建為主席萬隆長子，現年52歲。萬洲於今年6月宣布免去萬洪建董事職務，並終止其執行董事及副總裁職務，即時生效，免職理由是他近期對集團的財物作出不當的攻擊行為。直至上周四萬洲再宣布，萬隆已辭去行政總裁一職，留任主席及執行董事，並委任其另一名兒子、現年47歲的萬宏偉為執行董事兼副主席。

萬洪建在發文中指，這次與萬隆的衝突導火線在集團行政總裁的人選問題，稱現任行政總裁郭麗軍與萬隆制定的雙匯十四五規劃中，空洞地指出今年肉製品的銷量應達170萬噸，質疑規劃荒謬；另外又斥二人不理管理人員反對，在今年2月從美國大量進口10萬噸六分體，並強行將結算價提高，這「肥美損中」行為令雙匯損失8億元人民幣。他並控訴萬洲通過財務手段與複雜架構，將雙匯資金轉出境外。

萬洪建又指，2007年雙匯國企改制進入尾聲，參與改制的鼎暉私下授予萬隆5%雙匯股份，股份後來轉賣香港一家公司，萬隆私下獲利2億美元，至今15年均未有申報。

萬洲發公布指，已注意媒體報道有關萬洪建對集團提出的指控，澄清有關指控具誤導性，保留向萬洪建或對指控須負責人士採取法律行動。