藍籌動態｜萬洲反駁萬洪建指控 股價連升兩日

萬洲國際(288)再出通告反駁前副主席兼副總裁萬洪建的指控，該股今日收市報6.12元，連續兩日反彈，今日再升4.8%或0.28元，成交約6億元，兩日累飆近一成。

該股指，其在內地間接非全資附屬公司雙匯發展及其附屬公司一直按照內地有關資金及外匯管制的相關規則及法規以及程序營運。除一般經營業務及投資需要(包括股息分派、貿易應付款項結算及出售於雙匯發展附屬公司的股權)外，並無將資金從雙匯發展轉移至境外市場。

至於主席萬隆及首席財務官郭麗軍指示雙匯發展以每噸25,800美元的價格從美國進口豬肉，而該價格遠高於每噸21,000美元的市場價格，令集團因存貨撇銷損失逾8億元人民幣。萬洲指，進口交易價格為當時市場價格，並按買方於相關期間就同品質的類似產品平均採購價為基礎；截至今年6月底，內地進口肉類存貨為16.4萬公噸(包括但不限於自美國進口的豬肉)，期內內地豬肉生豬價下跌，因而提撥1.26億元人民幣，由於進口交易未變現收益/虧損已作綜合項目對銷，故期內毋須就有關存貨作減值撥備。

另外，關於2007年萬隆在雙匯發展重組過程中，從鼎暉投資無償取得雙匯發展5%股權，期後以2億美元出售有關股權。而鼎暉投資及萬隆已分別書面否認有關指控。該股指經作出一切在各情況下屬合理的查詢後，就集團所悉其概不知悉有任何事宜可合理導致其不同意5%股份指控屬失實。