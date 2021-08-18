藍籌放榜｜中海外核心盈利增一成 中期息不變

中國海外發展(688)指，今年上半年純利207.79億元(人民幣，下同)(約252.6億港元)，按年增1.2%，核心盈利192.3億元，漲10.9%。中期息每股派45港仙，與去年同期相同。期內營業額1,078.8億元，升21.7%，合約物業銷售額揚20.5%，至2,072億元，

截至今年6月底，總借貸2,284.5億元，銀行結餘及現金約1,174.3億元。淨借貸比率維持於33.8%的行業低水平。資產負債率60.2%，淨借貸比率33.8%， 未觸「三條紅線」中任何一條，續保持在「綠檔」。至於股東應佔權益升4.4%，至3,280.5億元，每股資產淨值29.97元，股本回報率達6.5%。

該股指，上月在港開售維港1號共686伙，已實現銷售504伙，銷售額57.8億港元，平均每方呎2.5萬港元，並指對本港樓市保持充分信心，將續加大投資。而內地政策落實「住房不炒」，促進樓市平均健康發展，料金融將續收緊，下半年商品房銷售增速走低，全年銷售則維持平穩增長。