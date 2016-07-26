藍籌放榜｜中電港首9月售電量升4%

中電控股(002)指，本港首9個月售電量275億度，按年增4.1%，隨著政府推

行新冠肺炎疫苗接種計劃及放寬社交距離限制，更多市民恢復上班及上學，本港經濟逐步復甦，電力需求亦有所上升，加上今年夏季天氣炎熱，用電量亦因而增加。期內住宅用電量增2.4%，商業揚4.2%，而基建及公共服務升.9%。另外，派第三季度中期股息每股0.63元，與去年同期相同。

中電指，續推進重點的天然氣項目，將逐步取代燃煤發電，並進一步減低本港發電的碳強度。龍鼓灘發電廠興建中的第二台聯合循環燃氣渦輪機組的前期土木工程已完工，相關的工程設計、採購和建造合約進展順利。機組料2023年投入服務。海上液化天然氣接收站項目現正按計劃開展接收站的裝置及海底輸氣管道鋪設工程，預計明年完工。

煤價飆升 利潤料受壓

由於電力需求上升及來自水力發電站的競爭減少，中電位於廣西壯族自治區的防城港電廠發電量維持在高水平。然而，如早前所指，煤價上升導致電廠今年上半年利潤大幅受壓，並導致火電組合的經營錄得虧損。其後煤價持續上漲，對其所有煤電資產的利潤和貢獻構成進一步壓力。