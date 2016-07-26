藍籌放榜｜受累匯兌虧損 申洲少賺11%

申洲國際(2313)公布6月底止半年純利22.26億元(人民幣，下同)(約26.7億港元)，按年少11.4%，受累收入因政府獎勵減少而明顯下跌及匯兌虧損較上年同期增加，收入113.7億元，多11%，毛利則升6.8%，至33.7億元，收入和毛利額均為歷史同期最高，毛利率29.7%，跌1.2個百分點，匯兌虧損5,514萬元，去年同期則錄8,168.5萬元盈利，每股盈利1.48元，中期股息1.06港元，多17.8%。

分部收入中，運動類產品收入80.7億元，按年多7.4%，佔總收入71%；休閒類收入22.1億元，多15%，佔總收入19.4%；受惠口罩產品收入大增，其他針織品收入3.1億元，大升72.4%，佔總收入2.7%；內衣類收入則升25.6%，至7.8億元，佔比6.9%。

申洲指，下半年對客戶訂單需求持樂觀預期，惟當前越南基地產能因受新冠肺炎疫情影響而有下降，將加強防疫管控和員工穩定，以盡快恢復正常產能。此外，集團預期下半年人民幣兌美元的匯率波動將趨小，故已有鎖定若干以美元列值的交易結匯匯率，相信匯率影響較上年同期在業績上將會體現正面。