藍籌放榜｜小米第二季賺逾100億 收入破頂

小米集團(1810)指，截至今年6月底第二季純利82.68億元(人民幣，下同)(約100.7億港元)，按年飆83.9%，營業額877.8億元，多64%，毛利151.4億元，增96.7%，非國際財務報告準則計經調整淨利潤63.2億元，按年漲87.4%，勝預期，按季則升4.2%，期內營業額及經調整淨利潤齊創季度新高。

至於上半年賺160.5億元，漲1.4倍，較預期上限為佳，營業額1,646.7億元，揚59.5%，毛利293億元，飆92%，按公允價值計入損益之投資公允價值變動收益62.2億元，漲1.3倍。非國際財務報告準則計經調整淨利潤123.9億元，升118%。不派中期息。

小米指，第二季其智能手機全球市場佔有率16.7%，躍升第二位，收入及出貨量均創新高，達591億元及5,290萬部，均升86.8%。受益於手機出貨量強勁增長，截至6月全球和內地MIUI月活躍用戶數均創新高，分別達到4.53億及1.24億。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數首次突破1億，達1.02億。至於廣告業務收入亦創新高，達45億元，揚46.2%，遊戲收入9億元，減10.7%，主要受部分遊戲廠商商業條款有所調整及去年基數較高影響。

該股今日收市報25.35港元，升0.4%或0.1港元，成交約19億港元。