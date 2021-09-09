藍籌放榜｜新地全年多賺13% 派3.7元

新鴻基地產(016)公布6月底止全年業績，期內純利266.86億元，按年多13.5%，基礎溢利298.73億元，升1.7%，收入852.62億元，揚3.2%，每股盈利9.21元，每股末期股息維持3.7元，全年維持派4.95元。

集團期內來自物業銷售的溢利為209.94億元，多14.2%，合約銷售額約290億 元。此外，Wetland Seasons Bay第一期合約銷售額已超過63億元，其新推售單位及其他新項目將進一步提升集團合約銷售額。土地儲備方面，期內增添五幅地皮，按所佔權益計算，總樓面面積合共約260萬方呎，6月底止按所佔樓面面積計算，在港土地儲備約有5,790萬方呎，當中包括約2,390萬方呎發展中物 業，應足夠未來五年發展所需。餘下約3,400萬方呎為分布各區的已落成物業，用途多元化，絕大部分用作出租及長線投資用途。

將推售元朗站發展等項目

該股指，將持續加強核心業務，於適當時機在香港及內地主要城市，選擇性購入土地作物業發展，一如以往加快將在香港的農地轉換成可供發展用地，將繼

續竭盡所能，提供更多住宅單位，協助紓緩香港的住屋問題。未來9個月，將計劃在香港推售的主要項目包括北角海璇新一期，以及多個住宅項目的第一期，包括元朗站發展項目、鄰近屯門港鐵兆康站的大型住宅項目和白石角住宅項目，另亦計劃推售位於荃灣的工業大廈。