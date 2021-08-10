藍籌放榜｜港交所半年賺66億 中期息增26%

港交所(388)上半年純利66.1億元，按年增26%，為歷來最佳半年度業績，但較市場預期差，中期息每股派4.69元，漲26%。至於第二季賺27.7億元，按年減23.4%，按季亦挫27.9%。該股股價早段曾升1.2%，高見521.5元，惟業績公布後，升幅收窄至0.1%，現報516元，成交額約20億元。

上半年收入及其他收益109.1億元，揚24.2%，其中交易費及交易系統使用費41.2億元，多23.8%，結算及交收費漲34.3%，至26.7億元。投資收益7.96億元，減31.8%。

行政總裁歐冠昇指，在新股市場暢旺、市場交投活躍及滬深港通強勁增長帶動下，期內收入及溢利齊創新高，雖然未來宏觀環境挑戰重重，將沉著應對，繼續致力提升市場吸引力，推動業務穩步向前。

上半年標題平均每日成交金額創新高，令交易及結算費增加，加上存管、託管及代理人服務費上升，帶動主要業務收入按年漲27%；滬深港通收入及其他收益亦創半年度新高，達13.2億元，按年升78%。投資收益淨額減少6,400萬元，主要由於低息環境下保證金投資收益減少，但集體投資計劃轉賺3.21億元。