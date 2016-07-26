藍籌放榜｜瑞聲多賺1.9倍 股息飆1倍

瑞聲科技(2018)指，截至今年6月底止中期純利9.2億元(人民幣，下同)(約11.2億港元)，按年增近1.9倍，中期息每股派0.2港元，漲1倍。期內營業額86億元，揚近一成，毛利增32.8%至24.1億元，毛利率28.1%，飆4.9個百分點。

至於第二季賺3.89億元，增45.2%，營業額揚0.9%至43.17億元，毛利10.78億元，多8.3%，毛利率25%，增1.7個百分點。該股指整個行業持續受全球新冠肺炎疫情反覆影響，尤其是越南等部分區域，另外受上游晶片短缺的影響，集團海外工廠產能利用率不足，疊加主要客戶產品單價下降，導致第二季毛利率環比降6.1個百分點，淨利潤環亦下滑26.9%。

隨著疫情緩解及消費者信心恢復，全球智能手機市場出現回暖趨勢，加上5G滲透率不斷提升，還將帶來消費者換機潮，促進智能手機出貨量的穩步增長，該股指將加快產品應用在新業務領域，實現多元化業務發展，並為股東創造最大價值。

瑞聲現報46.8港元，升2.4%或1.1港元，成交約5億港元。