藍籌放榜｜碧桂園半年核心多賺4%

碧桂園(2007)公布6月底止半年純利149.96億元(人民幣，下同)(約180億港元)，按年多6.1%，核心淨利潤約152.2億元，揚4.2%，收入2,349.3億元，多27%，毛利462.8億元，上升3.1%，每股盈利0.69元，中期股息20.98分，多2.1%。

集團6月底止總借貸下降至3,242.4億元，淨借貸比率49.7%，較去年底跌5.9個百分點。上半年連同其合營企業及聯營公司，共實現合同銷售3,030.9億元，銷售面積約3,451萬方米，分別增長14%和8%。期內集團連同其合營企業及聯營公司新購土地權益地價884.3億元。

該股指，已結合房地產開發及建築業務，上半年研發費用升至約12.9億元，並建立一個囊括智能建造、機器人餐飲、現代農業與新零售的多元化投資組合。未來將更多依靠應用人工智能來應對建築行業人員老齡化的問題，以及消費者對可持續生態環境與食品安全的更高要求，持續打造覆蓋客戶全生命周期的資源整合平台。

碧桂園現報8.23港元，升0.0港4元或0.5%，成交額暫8,480萬港元。