藍籌放榜｜銀娛上季經調整EBITDA按季減54%

銀河娛樂(027)指，第三季淨收益43億元，按年升1.76倍，按季跌23%，經調整除息稅折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為5.03億元，去年同期蝕9.4億元，按季則挫逾54%。期內博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約4,700萬元，淨贏率正常化後，經調整EBITDA則為5.5億元。

主席呂志和指，期內內地及澳門經歷間歇新冠肺炎爆發，期間實施部分旅遊限制措施，令旅客量和收益都受到嚴重影響，放寬限制後，訪客量快速反彈，旗下團隊成員疫苗接種率已達92%，正努力在短期內提升至95%。

至於澳門政府在季內展開為期45日的修改澳門博彩法律制度公開諮詢。文件重點內容，對於一直熟悉澳門的人士並不感到意外。他相信倘落實文件中的建議，將對行業的管理有更好監督，提升透明度，並確保澳門最重要的經濟支柱可長遠持續發展。

截至今年9月底，該股現金及流動投資達384億元，淨現金278億元。負債總額106億元，當中包括102億元反映庫務利息收益率管理策略和4億元核心債項。