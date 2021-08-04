藍籌放榜｜長和半年純利增四成 派0.8元

長江和記實業(001)指，截至今年6月底半年純利184.4億元，按年多40%，收入2,123.86億元，上升11.8%，EBITDA錄681.67億元，多14.8%，每股盈利4.75元，中期息多三成，至0.8元。長和今日收報56.4元，升0.05元或0.1%，成交額近1.7億元。

以呈報貨幣計算，長和港口及相關服務收益總額199.33億元、EBITDA錄69.83億元，分別增加24%及26%，乃由於吞吐量上升以及毛利改善並持續控制成本。另外，隨上半年逐步放寬限制封鎖措施及店舖暫時停業大幅減少，加上有利外幣兌換影響，零售部門收益總額及EBITDA分別為826.21億元及67.25億元，分別增加12%及45%。

主席李澤鉅表示，新冠肺炎疫苗對新變種病毒的成效、尤其疫苗接種率低，發展中國家新一輪病毒感染、促進回復常態支援政策效益，以及疫情導致各方面流通量降低，而出現相關通脹風險及供應限制，對未來持續帶來危機與不確定性。他指，加上嚴謹審慎財務、流動資金及現金流管理，以及所有核心業務加強著重可持續發展，若無其他不可預見之情況，應可繼續其現行增長步伐並預期於今年全年達致穩健表現。