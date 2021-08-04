藍籌放榜｜長實中期賺83億 增派中期息

長江實業集團(1113)上半年純利83.55億元，按年增31.4%，中期息每股派0.41元，飆20.6%。每股盈利2.25元。

期內物業銷售收入147.8億元，減24%，香港涉6億元，挫90%，收益為1.1億元，跌93.7%。內地銷售收入涉140.4億元，升28%，收益77.8億元，升17.3%。

香港推出Sea to Sky預售，所有住宅單位全數售罄。此外，愛海頌和名日‧九肚山住宅單位的預售，及西半山豪宅項目21 Borrett Road第1期住宅單位的銷售，均甚為理想。集團預期下半年於銷售完成及確認時將帶來溢利收益。內地多個項目的住宅和商業單位銷售持續進展，包括東莞海逸豪庭、上海高逸尚城、廣州逸翠莊園和南京漣城等。

該集團可開發土地儲備(包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業)約8,000萬方呎，其中600萬方呎、7,000萬方呎及400萬方呎分別位於香港、內地及海外。