藍籌放榜｜領展可分派總額增0.8% 每基金單位末期派1.4834元

領展(823)截至今年3月底全收益及物業收入淨額均按年增長0.2%，分別達107.44億元和82.38億元。經調整並計入2.9億元酌情分派後，可分派總額增0.8%至60.1億元。每基金單位末期分派1.4834元，增1.8%，全年分派合計2.8999元，升1%。該股現報75.25元，跌1.2%或0.95元，成交額約2.6億元。

截至3月底，投資物業組合估值增長3%，至1,990.7億元，受物業收購及匯兌收業帶動，公平值虧損抵銷部分增長。

因應新冠肺炎疫情給予商戶的紓困措施，香港零售收益總額按年減少4.5%至69億元，出租率則維持96.8%的穩定水平。平均零售物業續租租金調整率跌1.8%，平均每月租金減少3.4%，至每方尺62.4元。然而2020/2021第四季度的續租租金調整率已回升至正數範圍。停車場收益則按年跌1.5%至18.9億元，每個泊車位每月收入按年挫1.8%，至2,776元。

內地物業組合方面，收益總額及物業收入淨額分別跌6.3%及6.9%，主要是深圳項目進行資產提升工程，以及疫情相關的租金減免所致。旗下商場平均續租租金按年升11.1%，平均租用率跌1.5個百分點至96.3%。該集團表示，除了深圳一項物業受工程影響，其餘 三項物業商戶銷售額，在今年4月已恢復至疫情前約90%水平。

領展表示，正進行4個項目的資產提升工程，預計資本開支總額為4.34億元，計劃未來投入逾10億元資本開支提升資產，預期投資回報率為低雙位數。