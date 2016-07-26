藍籌業績｜安踏半年純利倍升 10月每手拆細至200股

安踏體育(2020)公布上半年純利38.4億元(人民幣，下同)(約46.2億元)，按年多1.3倍，收入228.1億元，上升55.5%，當中單計FILA收入108.3億元，多51.4%，毛利144.1億元，揚72.8%，毛利率63.2%，升6.4個百分點創新高，當中以安踏自家品牌毛利率飆11.2個百分點，至52.8%最標青，FILA毛利率72.3%，多1.8個百分點，每股盈利142.77分，中期息60港仙，大增1.9倍。

期內集團的經營溢利率錄25.9%，多1.3個百分點，當中自家品牌跌4.3個百分點，至23.1%，FILA及其他品牌分別升4.3個百分點及18.4個百分點，至分別29%及21%。6月底止的負債比率亦減13.5個百分點，至22.5%，平均存貨周轉日數亦大幅減少18日，至117日。

主席丁世忠指，今明兩年是世界和內地體育用品行業大年，集團將以東京夏季奧運會和北京冬奧會和冬殘奧會的契機，啟動「雙奧」營銷策略，加上內地三孩政策推出，看到內地體育用品行業所呈現的廣闊市場和巨大潛力。

另外，集團宣布每手買賣單位將由1,000股改為200股，將於10月4日起生效，以昨收報170.1元計，每手將由17.01萬元，減至3.402萬元。集團預期，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份門檻，從而促進股份買賣及提升股份之流通性，吸引更多投資者，因而擴大股東基礎。

安踏現報171.2港元，升1.1港元或0.65%，成交額約14億港元。