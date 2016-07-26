藍籌業績｜恒地半年核心多賺51% 派0.5元

恒基地產(012)公布6月底止半年純利65.49億元，按年多1.3倍，基礎盈利78.06億元，多51%，當中包括由於美麗華酒店(071)於期內成集團附屬公司，以公允價值合併美麗華資產及負債，按所佔權益計算而產生18.89億元收益，每股盈利1.35元，每股中期息維持0.5元。

期內恒地建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損12.57億元，當中包括已出售投資物業累計公允價值變動調整。期內錄得的應佔本港物業銷售營業額及應佔稅前盈利分別為37.05億元及12.02億元，分別減少31%及52%。連同售出若干其他物業及車位，上半年恒地本港自佔合約銷售總額約78.65億元，增加178%。

恒地計劃下半年推售8個發展項目，連同尚餘存貨，在本港有約5,700個住宅單位及23萬方呎辦公及工業樓面面積於下半年可供銷售。

恒地今日收報35.8元，升0.6元或1.7%，成交額6,020萬元。