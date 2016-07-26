藍籌業績｜海底撈半年開店662間 翻枱率跌

海底撈(6862)公布截至6月底止半年純利9,452.9萬元(人民幣，下同)(約1.1億港元)，去年則虧損9.64億元，收入200.94億元，多1.1倍，當中海底撈餐廳經營收入194.2億元，亦多1.1倍，每股盈利0.02元，不派中期息。

截至6月底止海底撈餐廳總數1,597間，勁升662間，不過人均消費107.3元，少近半成，每日平均翻枱率3次，減0.3次。另外員工成本亦飆升75.8%，至71.6億元，主要由於員工數量增加及員工薪資水平提高，惟佔收入比例減少6.1個百分點，至41.7%。

集團指，經營結果未達到管理層的預期，反映內部管理、運營需要努力調整及改善，影響業績的原因主要有去年下半年及今年上半年新開門店數量較多，相關支出顯著增加；新開業門店達首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期；門店營運仍受新冠肺炎疫情持續影響。

海底撈績前走高，今日收報28.8港元，升2.4港元或9.1%，成交額4.1億港元。