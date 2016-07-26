藍籌業績｜港鐵半年轉賺近27億 派25仙

港鐵(066)公布6月底止半年扭虧，賺26.73億元，去年同期蝕3.34億元，經常性業務收入錄222.85億元，升3.2%，經常性業務利潤則大增1.1倍，至9.12億元，物業發展利潤跌39.5%，至31.47億元，投資物業重估虧損收窄76.8%，至13.86億元，每股盈利0.43元，每股中期股息維持0.25元。

集團期內總收入223.17億元，當中香港客運收入60.04億元，減少3.7%，車站商務收入亦降17.3%，至14.96億元，不過內地及國際鐵路、物業租賃及管理附屬公司收入則大升15.1%，至120.5億元。

港鐵指，將於今年12月開始接管瑞典Mälartåg的服務，下半年預計「日出康城」第七期和第九期的利潤將會入帳，並視乎市場情況及必須的政府批准而定，計劃在未來12個月為3個物業發展項目進行招標。待發展用地獲批後，將為東涌牽引配電站和百勝角通風樓物業發展項目招標，這兩個物業發展項目可提供約2,150伙住宅單位，亦會在與政府簽訂東涌綫延綫項目合約後，為東涌東站第一期進行招標工作，第一期物業發展項目料提供約2,000伙住宅單位以及商用物業。

至於香港乘客量能否回復至新冠肺炎疫情前的水平，集團指將取決於經濟復甦以及過境口岸的重開，而商場和車站零售的業務回復正常與否很大程度上將取決於內地和國際遊客的回歸。

港鐵今日收報45元，升0.2元或0.4%，成交額約1億元。