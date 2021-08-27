藍籌業績｜美團上季轉蝕40億 成本飆

美團(3690)公布6月底止第二季虧損33.57億元(人民幣，下同)(約40.4億港元)，去年同期則賺22.1億元，總收入錄437.59億元，多77%，毛利125.1億元，多45.9%，惟銷售成本大增逾九成至312.5億元，銷售及營銷開支大增1.6倍，至108億元，拖累業績。半年計，集團虧損82.05億元，去年則賺6.31億元，收入807.75億元，上升94.8%，每股虧損1.38元，不派息。

美團指，銷售成本大增，歸因餐飲配送相關成本增加，惟指與外賣訂單量增加一致；零售業務及其他新業務的持續發展及探索。餐飲配送相關成本由去年第二季度的101億元，增加至期內的155億元，該成本代表組織和提供餐飲外賣配送服務的1P模式的配送成本。

分部業績方面，上季餐飲外賣分部收入增加59%，至231億元；到店、酒店及旅遊分部收入上升89.3%，至86億元；佣金收入多108%，至44億元，主要由於受消費復甦推動、交易金額及內地酒店間夜量增加。在線營銷服務收入增長73.2%，至42億元，受惠新冠肺炎疫情中恢復，活躍商家的促銷意願不斷提高，在線營銷活躍商家數量及每名商家貢獻的收入均有所增加。新業務及其他分部的收入漲113.6%，至120億元，惟經營虧損進一步擴大至92.4億元，去年同期蝕14.59億元。

美團今日收報228.4港元，升3.4港元及1.5%，成交額45.1億港元。