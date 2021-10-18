藍籌業績｜金沙上季EBITDA轉賺2.5億

金沙中國(1928)公布，第三季淨收益6.11億美元(約47.6億港元)，按年多2.7倍，期內淨虧損收窄至4.23億美元(約32.9億港元)，去年同期則蝕5.62億美元，經調整物業EBITDA錄3,200萬美元(約2.5億港元)，去年同期則蝕2.33億美元。

集團旗下5大娛樂場中，威尼斯人、巴黎人及百利宮上季EBITDA均扭虧，威尼斯人錄4,000萬美元，去年蝕7,800萬美元；巴黎人賺500萬美元，去年則蝕4,000萬美元；百利宮盈利4,200萬美元，去年則蝕1,500萬美元。至於倫敦人及金沙上季EBITDA則仍虧損，但虧損分別收窄至3,300萬美元及2,100萬美元。

威尼斯人上月淨收益2.53億美元，按年飆2.7倍，佔金沙總收益約四成，酒店入住率亦由7.6%，大升至48.4%，惟日均房租149美元，大挫24.7%。

金沙午後走弱，現報17.34元，跌0.48元或2.7%，成交額逾3億元。