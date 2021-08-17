藍籌業績｜騰訊上季多賺29% 勝預期

騰訊控股(700)公布6月底止業績，第二季純利425.87億元(人民幣，下同)(約511億港元)，按年增28.6%，按季跌10.8%，勝預期；非國際財務報告準則純利340.39億元，按年增12.9%，收入1,382.59億元，增20.3%。半年計，騰訊純利大增45.7%，至903.54億元，亦勝市場預期，非國際財務報告準則純利671.57億元，增17.3%，近預期上限，收入2,735.62億元，上升22.7%，每股盈利9.492元，維持不派中期息。

騰訊上季遊戲收入錄430億元，升12.3%，為預期上限，主要由於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、《Valorant》、《部落衝突》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的收入增長所推動，部分被《和平精英》的收入減少所抵銷。網絡廣告收入則錄228億元，多22.9%，儘管教育行業廣告需求疲弱，但來自互聯網服務及消費必需品等品類的廣告主需求增加，以及合併易車的廣告收入的貢獻，仍推動廣告收入增長。

對於內地遊戲監管，集團指本月進一步加強在內地對未成年人的保護措施，從《王者榮耀》及《和平精英》試點逐步面向全遊戲升級遊戲時長及消費限制等舉措，將未成年人於非法定節假日的遊戲時長降至每日1小時，於法定節假日降至每日2小時，相對於監管要求的1.5小時及3小時；未滿12歲的玩家禁止在遊戲內消費，並打擊未成年人冒用成年人帳號及第三方平台買賣成年人帳號行為。集團上季16歲以下玩家在內地遊戲的佔比為2.6%，其中12歲以下玩家佔比為0.3%。

騰訊今日收報436.2港元，升1.2港元或0.3%，成交額115.9億港元。