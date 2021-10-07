蘋果據報受缺芯所累 或削新iPhone其中1000萬部產量目標

《彭博》引述消息指，蘋果公司（美：AAPL）已通知代工商，由於芯片持續短缺，令無線通訊零部件供應商博通（美：AVGO），以屏幕零部件供應商得州儀器（美︰TXN），在交付方面有困難，故或需將2021年的iPhone 13生產目標，由原預計今年最後三個月，將生產9,000萬部新iPhone，大幅削減1,000萬部。

報道稱，雖然蘋果上月發布新款手機，但不少訂單要等待一個月，最快下月中才付運，分銷手機的電訊商亦有類似的延誤問題。蘋果股價盤後跌1.3%，報139.63美元。

蘋果發言人對相關消息不予置評

蘋果從德州儀器獲得顯示屏部件，而博通則是其長期的無線組件供應商。事實上，蘋果還面臨其他供應商的零組件短缺。蘋果和德州儀器的代表不予置評。博通沒有則回覆。

蘋果早於7月時公布季度財報時已示警，表示芯片短缺將影響上季的營業額增長，並預告供應鏈瓶頸可能影響iPhone供應。其財務總監Luca Maestri預計，蘋果上季的營業額可達兩位數增長，但增長幅度將低於第三季的36%。