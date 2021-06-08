虛幣動態｜虛幣挫一成 比特幣失守3.3萬美元

虛擬貨幣再度被抛售，普遍跌幅約一成。其中比特幣(Bitcoin)失守3.3萬(美元，下同)，過去24小時最低曾見32,449元，現報32,544元，跌9.7%。以太幣(Ethereum)最低見2,433.1元，現報2,466元，挫10.4%；狗狗幣(Dogecoin)瀉13.8%，現報0.319872元，最低曾見0.31655元。

美國前總統特朗普接受霍士新聞訪問時表示，比特幣看起來是一個騙局，坦言不喜歡比特幣，認為比特幣正削弱美元的重要性。他表示，美元應成為世界貨幣，又認為比特幣需要接受更高的監管。

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上月遭黑客攻擊，最終向犯罪集團Darkside支付了440萬元虛擬貨幣作為贖金，以恢復運營。雖然美國司法部表示已追回部分贖金，繳獲了近64個比特幣，價值約230萬元，事件亦反映虛擬貨幣被用於非法渠道。

加上微博據報封鎖多個加密貨幣相關帳號，令市場憂慮內地政府進一步打擊加密貨幣，均加重了虛擬貨幣沽壓。