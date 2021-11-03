Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
虛幣瘋狂 以太幣破頂 今年飆5倍
4 小時前
#Hashtags
虛擬貨幣以太幣RyanRabaglia比特幣非同質化代幣NFT元宇宙metaverse狗狗幣Dogecoin高盛
虛幣瘋狂 以太幣破頂 今年飆5倍
news-images
以太幣近月升勢較比特幣凌厲。(資料圖片)

全球第二大虛擬貨幣以太幣(Ethereum)破頂，過去24小時一度高見4,642.48美元見歷史新高，本周暫累漲超過10%，今年以來累飆5.3倍。不過，現時報4,594.09美元，升5.4%，市值約5,395.6億美元。

數碼資產平台OSL的董事總經理暨全球交易主管Ryan Rabaglia對外電指，自9月底市場，以太幣升幅力度與比特幣(Bitcoin)等亦步亦趨，目前明顯是贏家，認為這將是潛在長期市場情緒提升及續受非同質化代幣(NFT)和元宇宙(metaverse)生態系統建構中發揮重要作用。另外，澳洲聯邦銀行指，將成為澳洲首間為零售客戶提供虛擬貨幣服務的銀行。

其他虛擬貨幣表現方面，據coindesk顯示，比特幣現報63,054.18美元，升2.1%，早前曾創下66,974.77美元歷史新高，今年以來漲117%，市值1.19萬億美元。狗狗幣(Dogecoin)微升0.5%，報0.274908美元，今年累積上揚51.7倍，市值362.7億美元。

高盛：未來兩月或再漲八成

高盛指，虛擬貨幣資產過去幾年一直跟隨通脹走勢，如以太幣續跟隨通脹預期走勢，或在未來兩個月再漲80%，有望見8,000美元。

虛幣瘋狂 以太幣破頂 今年飆5倍

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/虛幣瘋狂-以太幣破頂-今年飆5倍-291505
#Hashtags
虛擬貨幣以太幣RyanRabaglia比特幣非同質化代幣NFT元宇宙metaverse狗狗幣Dogecoin高盛
Am730

房貸傳鬆綁 內房回勇 合生再傳洽購物管 援救奧園雅居樂

制裁陰霾 龍頭傳遭美扣關 光伏股瀉

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
房貸傳鬆綁 內房回勇 合生再傳洽購物管 援救奧園雅居樂
Am730
Am730
制裁陰霾 龍頭傳遭美扣關 光伏股瀉
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多