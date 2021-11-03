虛幣瘋狂 以太幣破頂 今年飆5倍

全球第二大虛擬貨幣以太幣(Ethereum)破頂，過去24小時一度高見4,642.48美元見歷史新高，本周暫累漲超過10%，今年以來累飆5.3倍。不過，現時報4,594.09美元，升5.4%，市值約5,395.6億美元。

數碼資產平台OSL的董事總經理暨全球交易主管Ryan Rabaglia對外電指，自9月底市場，以太幣升幅力度與比特幣(Bitcoin)等亦步亦趨，目前明顯是贏家，認為這將是潛在長期市場情緒提升及續受非同質化代幣(NFT)和元宇宙(metaverse)生態系統建構中發揮重要作用。另外，澳洲聯邦銀行指，將成為澳洲首間為零售客戶提供虛擬貨幣服務的銀行。

其他虛擬貨幣表現方面，據coindesk顯示，比特幣現報63,054.18美元，升2.1%，早前曾創下66,974.77美元歷史新高，今年以來漲117%，市值1.19萬億美元。狗狗幣(Dogecoin)微升0.5%，報0.274908美元，今年累積上揚51.7倍，市值362.7億美元。

高盛：未來兩月或再漲八成

高盛指，虛擬貨幣資產過去幾年一直跟隨通脹走勢，如以太幣續跟隨通脹預期走勢，或在未來兩個月再漲80%，有望見8,000美元。

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