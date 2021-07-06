虛擬貨幣｜狗狗幣創辦人心累離場 「富豪操控虛幣」

虛擬貨幣近年熱炒，其中狗狗幣(Dogecoin)今年以來已累飆近40倍，其聯合創辦人Jackson Palmer罕有在社交平台Twitter上發文，強調自己將永不重返虛擬貨幣圈子，並批評整個加虛擬貨幣行業已被部分富豪操控，淪為「富人遊戲」。

Jackson Palmer相信，虛擬貨幣的本質上僅用於鞏固富人財富，供人用作逃稅、避開監管等。雖然有不少人強調虛擬貨幣去中心化的特質，但其實幣圈早已遭一班有權有勢的富人操控。另外，他又批評，部分投資者更藉收買有影響力的名人及媒體，形造出可透過虛擬貨幣「搵快錢」形象，從而榨取無知或貧困人士的財產，最終虛擬貨幣令「貧者愈貧，富者愈富」。

據資料顯示，Jackson Palmer於2013年與另一位工程師Billy Markus，從社群平台上「柴犬表情包(Doge Meme)」而得到靈感而創立，當時僅出於好玩心態，並不打算認真看待狗狗幣。但時至近日，狗狗幣是目前市值排行前十名的虛擬貨幣，今年一度創下逾0.74美元的歷史新高，今日曾報0.19美元，市值約247億美元。

加上TESLA行政總裁馬斯克(Elon Musk)曾出席節目指，狗狗幣是他最喜歡的虛擬貨幣，但他又在採訪中承認狗狗幣是騙局(hustle)，其言論及文章均令狗狗幣價格大幅波動。